Столкнувшийся с самолетом вертолет работал как «такси для генералов»

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, выполнял функции «такси для генералов». Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Вертолет армии США Black Hawk <...> отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения: транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу», — говорится в публикации.

Газета утверждает, что произошедшая катастрофа подчеркнула риски выполнения сложных учебных миссий в «перегруженном воздушном пространстве Вашингтона».

Помимо этого, произошедшее привело к спорам о том, как следует выполнять роль такси в небе вокруг столицы. Особенно в публикации было выделено воздушное пространство около национального аэропорта Рейгана. WSJ утверждает, что оно «пользуется дурной славой» среди пилотов из-за коротких взлетно-посадочных полос, а также сильной загруженности и ограничений воздушного пространства неподалеку от Белого дома и Пентагона.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Сообщалось также, что вертолет Black Hawk летел на высоте 400 футов, что гораздо выше разрешенного предела в 200 футов, заявил Трамп. Ранее он уже говорил, что, возможно, именно пилоты вертолета виноваты в авиакатастрофе. При этом подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, управлявший таким же вертолетом, предположил, что Black Hawk мог отклониться от требуемой высоты для того, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. В свою очередь бывшая генеральный инспектор минтранса США Мэри Скьяво выразила мнение, что пилот вертолета перепутал источники света и не заметил приближающийся самолет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы.