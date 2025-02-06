При ударе ВСУ по Курской области повреждения получил газопровод

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден газопровод высокого давления в Рыльском районе Курской области, из-за чего произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сейчас газопровод перекрыт, временно приостановлена подача газа в два населенных пункта», — сообщил он.

Пожарные службы потушили возгорание. Также, по словам Хинштейна, повреждения получил электропровод высокого напряжения, временно было приостановлена подача электричества в один из поселков.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона ранее заявил, что первые шаги в работе временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна оцениваются как «вполне удовлетворительные». Глава государства выразил надежду, что врио губернатора Курской области будет и дальше работать «в таком же режиме».

Ранее Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья.