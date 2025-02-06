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Для повышения рождаемости в России призвали развивать ИЖС

Риелтор Апрелев: для повышения рождаемости нужно развивать сектор ИЖС
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Сегодня в России лучшей мерой по стимулированию рождаемости станет развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Семьи могут планировать двух и более детей только в том случае, если уверены, что на всех хватит пространства, подчеркнул член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«В городских квартирах создать это пространство для больших семей крайне сложно. В идеале, чтобы человек мог хорошо жить и полноценно развиваться, ему нужна отдельная комната», — подчеркнул эксперт в пресс-центре НСН.

Он призвал разработать специальную программу развития территорий под ИЖС рядом с крупными и средними городами с населением до полумиллиона человек.

Особенно это важно с учетом того, что половина россиян, которые имеют право и возможность взять льготную ипотеку, просто не могут этого сделать, так как в 70% городов России новое жилье не строится, подчеркнул Апрелев. Он напомнил, что президент Владимир Путин по этой причине предлагал поддержать жителей таких городов с помощью вторички. Однако пока никаких программ в этом направлении не реализуется, заключил специалист.

До этого эксперт, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала, что в России назревает серьезная проблема с неравномерным распределением населения, так как застраиваются активно не более пяти субъектов страны, а в остальные застройщики не идут – они не видят в этом смысла, так как люди там не могут позволить себе покупку жилья. В результате большая часть жителей сконцентрирована вокруг нескольких мегаполисов.

Россиянам ранее посоветовали вкладываться в ИЖС в 2025 году.

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