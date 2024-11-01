«Города пустеют»: в России призвали бороться с неравномерным заселением регионов

В России назревает серьезная проблема с неравномерным распределением населения: большая часть жителей сконцентрирована вокруг нескольких мегаполисов. Застраиваются активно сегодня не более пяти субъектов страны, а в остальные застройщики не идут — люди все равно не могут позволить себе там покупку жилья, пояснила эксперт, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Tsargrad.tv.

Сегодня в стране нет грамотной стратегии пространственного развития, из-за чего огромные территории земли, города пустеют, в то время как мегаполисы перенаселены, считает Радченко.

«Не надо иллюзий: в России массово застраиваются только пять регионов — все остальные вымирают. Почему вымирают? Потому что миграционный поток направлен из этих городов и субъектов», — заявила она.

В регионах и городах, откуда жители массово уезжают, жилье на первичном рынке просто недоступно, а строить его — нерентабельно, пояснила специалист. Средняя зарплата там не выше 20-30 тыс. рублей, что не позволяет купить жилье даже на условиях льготной ипотеки. Как итог, застройщики туда не идут.

В качестве примера эксперт привела Сахалин, Курилы и Камчатку, где можно еще «строить и строить». Однако с учетом тяжелого климата привлечь туда население не удается даже разными программами. Единственный способ решить проблему — это обеспечить жителям этих регионов высокие зарплаты, хорошие рабочие места. Тогда туда поедут россияне, застройщики начнут застраивать пустующие земли, считает Радченко.

Социологи до этого выяснили, что молодежь часто переезжает из глубинки в мегаполисы не из-за низких зарплат и отсутствия работы, а из-за плохой инфраструктуры и недостаточно развитой культурно-досуговой сферы. Маленькие зарплаты и проблемы с трудоустройством оказались на втором месте среди причин для переезда.

Ранее программу льготной аренды жилья для россиян захотели расширить на Арктику.