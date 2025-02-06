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Дочь убитого экс-мэра Самары получила семь лет колонии за вымогательство

РЕН ТВ: дочь убитого экс-мэра Самары Тархова отбывает срок за вымогательство
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Юрий Стрелец/РИА Новости

Дочь убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила отбывает тюремное наказание за вымогательство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, суд приговорил Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима в декабре 2022 года. Следствие установило, что Тархова вместе с подельником вымогала 200 млн рублей у депутата Самарской Губернской думы VI созыва Александра Милеева.

Тархову задержали, когда она приехала за деньгами. В суде она не признала свою вину.

5 февраля RTVi сообщал, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья были не застрелены, а забиты насмерть, после чего их тела около месяца хранились законсервированными в металлических бочках.

Основной подозреваемой следствие называет внучку пары Екатерину Бельскую, которая в настоящее время задержана, но отказывается давать показания.

Ранее был установлен предполагаемый пособник убийства в «Алых парусах».

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