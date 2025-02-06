Дочь убитого экс-мэра Самары получила семь лет колонии за вымогательство

Дочь убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила отбывает тюремное наказание за вымогательство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, суд приговорил Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима в декабре 2022 года. Следствие установило, что Тархова вместе с подельником вымогала 200 млн рублей у депутата Самарской Губернской думы VI созыва Александра Милеева.

Тархову задержали, когда она приехала за деньгами. В суде она не признала свою вину.

5 февраля RTVi сообщал, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья были не застрелены, а забиты насмерть, после чего их тела около месяца хранились законсервированными в металлических бочках.

Основной подозреваемой следствие называет внучку пары Екатерину Бельскую, которая в настоящее время задержана, но отказывается давать показания.

Ранее был установлен предполагаемый пособник убийства в «Алых парусах».