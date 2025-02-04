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Роспотребнадзор изучит опасность для купания в Анапе

Роспотребнадзор оценит риски здоровью жителей после разлива мазута в Черном море
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Алексей Майшев/РИА Новости

Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Анапы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор инициировал научно-исследовательскую работу для оценки риска и предупреждения негативного воздействия на здоровье населения в результате аварийного разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Несколько ведущих научных организаций и исследовательских институтов изучат содержание загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, чтобы выяснить опасность для местных жителей и туристов. Тем временем, специалисты Роспотребнадзора ежедневно ведут лабораторный контроль в зоне ликвидации последствий.

2 февраля сообщалось, что водолазы за сутки собрали и подняли на поверхность более одной тонны нефтепродуктов в районе села Витязево в Анапе.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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