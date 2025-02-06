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Количество турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%

АТОР: количество турпоездок россиян за рубеж выросло до 17,4 млн
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Shutterstock

Количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году увеличилось на 15,4% и составило 17,4 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«При этом 88% всех турпоездок россиян (включая транзитные) приходятся на 6 стран», — говорится в сообщении.

Уточняется, что почти 40% рынка выездного туризма в РФ приходится на Турцию (38,5%), ОАЭ (11,4%), Китай (10,9%), Таиланд (10%), Абхазию (8,6%) и Египет (8,5%).

1 февраля сообщалось, что Россия стала лидером турпотока в Турцию по итогам 2024 года. В прошлом году граждане РФ совершили 6 710 198 поездок в Турцию. Это на 400 тыс. больше, чем годом ранее. То есть на 6,3% больше, чем в с 2023 году. Доля российского рынка составила 12,75%.

До этого в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.

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