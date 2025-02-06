В России могут увеличить материальную помощь гражданами при терактах и ЧС

МЧС предложило усилить поддержку граждан при терактах и ЧС

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России предложило усилить поддержку граждан при чрезвычайных ситуациях и терактах. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.

Документом предлагается провести с 1 апреля индексацию материальной помощи россиянам, пострадавшим и потерявшим имущество в результате природных или техногенных катастроф либо действий террористов.

Кроме того, в МЧС предлагают усилить финансирование пунктов временного размещения граждан и увеличить компенсацию издержек регионов, которые оказывают россиянам материальную помощь.

Сейчас проект закона находится на антикоррупционной экспертизе.

5 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал ситуацию в регионе очень сложной.

Президент дал поручение Хинштейну подготовить программу по восстановлению районов, пострадавших от боевых действий, а также выразил недовольство размером компенсации в 150 тысяч рублей за потерю имущества.

Путин заявил, что даст поручение правительству проработать этот вопрос в ближайшие дни.

Ранее россиянам рассказали об индексации пенсии после 80 лет в 2025 году.