В России могут увеличить материальную помощь гражданами при терактах и ЧС

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России предложило усилить поддержку граждан при чрезвычайных ситуациях и терактах. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.
Документом предлагается провести с 1 апреля индексацию материальной помощи россиянам, пострадавшим и потерявшим имущество в результате природных или техногенных катастроф либо действий террористов.
Кроме того, в МЧС предлагают усилить финансирование пунктов временного размещения граждан и увеличить компенсацию издержек регионов, которые оказывают россиянам материальную помощь.
Сейчас проект закона находится на антикоррупционной экспертизе.
5 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал ситуацию в регионе очень сложной.
Президент дал поручение Хинштейну подготовить программу по восстановлению районов, пострадавших от боевых действий, а также выразил недовольство размером компенсации в 150 тысяч рублей за потерю имущества.
Путин заявил, что даст поручение правительству проработать этот вопрос в ближайшие дни.
Ранее россиянам рассказали об индексации пенсии после 80 лет в 2025 году.