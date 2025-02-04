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Россиянам рассказали об индексации пенсии после 80 лет в 2025 году

Экономист Балынин: пенсии 80-летних россиян вырастут в январе, феврале и марте
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Пенсии россиян, которым исполнилось 80 лет в феврале 2025 года, будут расти три месяца подряд, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе пенсии 80-летних россиян выросли на 7,3% (прогнозируемый уровень инфляции), в феврале — дополнительно проиндексированы (с учетом реальной инфляции в 9,5%, причем, также выплачивается доплата за январь 2025 года). В марте данную группу пенсионеров ждет новое увеличение. Пенсии граждан, которым исполнится 80 лет в феврале, с марта будут увеличены более чем на 10 тыс. рублей (на 10 221,7 рубля). Это связано с тем, что им будут назначены две выплаты», — пояснил Балынин.

По его словам, во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена — теперь вместо 8907,7 рубля им выплатят 17815,4 рубля. Во-вторых, с 1 января 2025 года все пенсионеры, достигшие 80 лет, также получают дополнительную выплату в сумме 1314 рублей (выплата ранее составляла 1200 рублей и полагалась лицам, осуществляющим уход за пенсионерами, а с 1 января выплачивается непосредственно пенсионерам, достигшим 80 лет, и ее размер был проиндексирован до 1287,60 рубля, а в рамках дополнительной индексации она увеличилась до 1314 рублей).

Балынин подчеркнул, что пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений для получения этих выплат, все индексации и увеличения страховых пенсий (в том числе для граждан, достигших 80 лет) проходят автоматически.

Средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей после январской индексации.

Ранее музеи и зоопарки предложили сделать бесплатными для пенсионеров по всей России.

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