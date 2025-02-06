Посольство РФ в Мексике выпустило важное предупреждение для россиян

Посольство РФ в Мексике предупредило россиян о росте преступлений в северных и южных приграничных районах страны. Об этом пишет официальный сайт представительства.

«‎Зафиксирован рост числа насильственных преступлений, в том числе похищений иностранных граждан. Посольство просит учитывать эту информацию при планировании поездок в Мексику, особенно в штаты Нижняя Калифорния, Сонора, Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон, Тамаулипас и Чиапас»‎, — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили о необходимости соблюдения законодательства Мексики, в том числе в миграционной сфере.

3 февраля стало известно, что в Мексику в текущем году запланированы две крупные торговые миссии российских бизнесменов. По данным посольства, в 2024 году с января по ноябрь товарооборот между Россией и Мексикой составил $1,3 млрд. РФ чаще всего экспортировала в Мексику пшеницу, каучук, минеральные удобрения, чугун, сталь и алюминиевые изделия. Мексика поставляла в Россию медицинские изделия, этиловый спирт, кофе, перец и сухофрукты.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.