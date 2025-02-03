Россия отправит торговые миссии в Мексику

«Известия»: две торговые миссии из России посетят Мексику в 2025 году

В Мексику в текущем году запланированы две крупные торговые миссии российских бизнесменов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство латиноамериканского государства в Москве.

«Мы обнаружили большую заинтересованность бизнесменов и торговых палат обеих стран в укреплении сотрудничества», — отметили дипломаты.

По данным посольства, в 2024 году с января по ноябрь товарооборот между Россией и Мексикой составил $1,3 млрд. РФ чаще всего экспортировала в Мексику пшеницу, каучук, минеральные удобрения, чугун, сталь и алюминиевые изделия. Мексика поставляла в Россию медицинские изделия, этиловый спирт, кофе, перец и сухофрукты.

Генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова в беседе с изданием подчеркнула, что в настоящее время Мексика является вторым по объему товарооборота торговым партнером РФ в Латинской Америке, на первом месте — Бразилия. Она подчеркнула, что Мексика продолжает оставаться дружественной страной.

Одним из наиболее перспективных направлений для российско-мексиканского сотрудничества эксперты считают область медицины и сферу добычи природных ископаемых (газа, лития и угля). Также государства заинтересованы в усилении сотрудничества в туристической отрасли.

20 января посол РФ в Мексике Николай Софинский заявил, что число туристов из России, посещающих страну, значительно уменьшилось. Так, в 2022 году границу Мексики пересекли более 91 тыс. граждан России, в 2023-м — 62 тыс., в 2024-м — около 33,5 тыс. человек. Сложности, с которыми сталкиваются российские туристы, во многом связаны с незаконной миграцией в США через мексиканскую границу.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.