В Госдуме заявили о необходимости урегулировать в России сферу трудовой миграции

Государственная дума ждет предложений от правительства по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию России семей мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по улучшению сферы миграционной политики. По словам Володина, это должны понимать все, кто ответственен за регулирование и контроль миграционных вопросов.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в прошлом году в общей сложности депутаты Госдумы приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Также Володин сообщил, что Госдума готовит новые законопроекты, связанные с медицинским освидетельствованием прибывающих в страну иностранцев.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России, что представляет серьезную угрозу обществу. Он отметил, что число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами, увеличилось. По его словам, зафиксированы 253 случая таких преступлений.

Ранее в Госдуме сообщили, что в России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов.