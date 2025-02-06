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В Госдуме заявили о необходимости урегулировать в России сферу трудовой миграции

Володин: ГД ждет от правительства предложений по регулированию трудовой миграции
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Государственная дума ждет предложений от правительства по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию России семей мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по улучшению сферы миграционной политики. По словам Володина, это должны понимать все, кто ответственен за регулирование и контроль миграционных вопросов.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в прошлом году в общей сложности депутаты Госдумы приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Также Володин сообщил, что Госдума готовит новые законопроекты, связанные с медицинским освидетельствованием прибывающих в страну иностранцев.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России, что представляет серьезную угрозу обществу. Он отметил, что число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами, увеличилось. По его словам, зафиксированы 253 случая таких преступлений.

Ранее в Госдуме сообщили, что в России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов.

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Нелегальные мигранты
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