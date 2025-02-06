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Володин сообщил, что Госдума готовит новые инициативы в сфере миграционной политики

ГД готовит инициативы о медосвидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная Дума готовит новые законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием прибывающих в страну иностранных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — заявил он.

По словам Володина, Госдума ждет от правительства предложений по регулированию в сфере трудовой миграции, а также въезда на территорию России семей трудовых мигрантов.

Он добавил, что важно продолжать улучшать сферу миграционной политики до полного порядка.

До этого председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России, что представляет серьезную угрозу обществу. Он отметил, что число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами, увеличилось. По словам главы СК, зафиксированы 253 случая таких преступлений.

Ранее бизнес-сообщество РФ предложило способы урегулирования сферы миграции.

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