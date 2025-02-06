В ГД заявили, что в России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов

Володин: в РФ проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что в России проживают примерно 670 тысяч нелегальных мигрантов.

По словам спикера Госдумы, иностранцы, которые подлежат депортации, будут заноситься в специальный реестр контролируемых лиц.

«Они не смогут открывать банковские счета и приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество», — пояснил Володин.

Также иностранцы, внесенные в реестр, не смогут получать водительские права и управлять транспортными средствами, заключать браки, изменять место жительства или пребывания в России без разрешения Министерства внутренних дел.

Володин подчеркнул, что мигрант будет депортирован в случае нарушения им установленных запретов.

До этого Володин сообщал, что Государственная Дума готовит новые законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием прибывающих в страну иностранных граждан.

Ранее бизнес-сообщество РФ предложило способы урегулирования сферы миграции.