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В Екатеринбурге таксист-мигрант изнасиловал пассажирку

В Екатеринбурге ищут таксиста-мигранта, надругавшегося над клиенткой
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге таксиста подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 17-летняя студентка местного техникума села в Skoda Rapid к 37-летнему водителю и мужчина привез девушку на нужный адрес. Позже она рассказала, что таксист надругался над ней.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль и самого водителя. Известно, что мужчина является гражданином другого государства и находится на территории России легально.

До этого в Барнауле 23-летний местный житель устроился работать таксистом и изнасиловал одну из пассажирок. Во время поездки он свернул и в безлюдном месте надругался, угрожая ножом.

Выяснилось, что у водителя было поддельное водительское удостоверение. После произошедшего он уехал из страны, но его экстрадировали в РФ.

Ранее компания пыталась посадить в такси полуголую женщину без сознания и попала на видео.

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