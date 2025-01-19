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Компания пыталась посадить в такси полуголую женщину без сознания и попала на видео

В Казани молодые люди тащили к такси полуголую женщину без сознания

В Казани компания пыталась посадить в такси полуголую женщину. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Инцидент произошел на улице Даурской. На кадрах с места инцидента, опубликованных в Telegram-канале «Регион 116 Казань», видно, как три молодых человека несут женщину за руки и ноги, при этом сама женщина не сопротивляется и не делает каких-либо движений.

Как рассказал таксист, за некоторое время до выхода компании он слышал ругань. Вскоре к нему вышли несколько человек, которые попытались посадить в салон знакомую без сознания, но водитель отказал в поездке.

Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако, что произошло перед ситуацией с машиной, не сообщается.

До этого в Москве засняли женщину без одежды, которая бегала по проезжей части и просила водителей довезти ее до дома. При этом неизвестная танцевала на дороге, кувыркалась и размахивала руками.

Ранее в Нефтеюганске двое пассажиров напали с ножом на таксиста.

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