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Таксист с купленными правами изнасиловал россиянку и попытался скрыться за границей

Барнаулец устроился в такси с поддельными правами и надругался над пассажиркой

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Барнауле будут судить местного жителя, который изнасиловал женщину, работая в такси. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.

Уголовное дело против 23-летнего барнаульца было возбуждено после того, как он в прошлом году, будучи водителем такси, изнасиловал 28-летнюю пассажирку. За несколько месяцев до этого обвиняемый купил поддельное водительское удостоверение через интернет и устроился работать в службу такси.

В июне во время поездки с горожанкой мужчина отклонился от маршрута и остановился в безлюдном месте, где угрожая ножом, изнасиловал ее. Ему предъявили обвинение по двум статьям, включая использование поддельного водительского удостоверения.

Преступник покинул страну и скрылся, но через год был экстрадирован в Россию. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Москве задержали таксиста, который домогался пассажирок и снимал это на видео.

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