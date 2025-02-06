С начала 2025 года в Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра

Специалисты управление охотничьего хозяйства Хабаровского края отловили шестого конфликтного амурского краснокнижного тигра с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал ведомства.
Отмечается, что животное было поймано в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо.
«Молодая самка. В результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи», — говорится в сообщении.
До этого Telegram-канал организации «Амурский тигр» сообщал, что замеченного в поселке Ольга Приморского края одинокого амурского тигренка удалось поймать.
В центре «Тигр» в Алексеевке тигренок перейдет под наблюдение ветеринарных врачей.
Отловом занимались специалисты краевого министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды при участии сотрудников «Амурского тигра».
Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.