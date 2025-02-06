С начала 2025 года в Хабаровском крае отловили шестого конфликтного амурского тигра

В Хабаровском крае с начала 2025 года отловили шестого конфликтного тигра

КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края»

Специалисты управление охотничьего хозяйства Хабаровского края отловили шестого конфликтного амурского краснокнижного тигра с начала 2025 года, сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что животное было поймано в окрестностях поселка Солонцовый района имени Лазо.

«Молодая самка. В результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Заключение о состоянии тигрицы дадут ветеринарные врачи», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал организации «Амурский тигр» сообщал, что замеченного в поселке Ольга Приморского края одинокого амурского тигренка удалось поймать.

В центре «Тигр» в Алексеевке тигренок перейдет под наблюдение ветеринарных врачей.

Отловом занимались специалисты краевого министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды при участии сотрудников «Амурского тигра».

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.