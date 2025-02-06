Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против оперной певицы Максаковой завели второе дело

РИА: второе уголовное дело возбудили в отношении оперной певицы Максаковой
close
РИА Новости

В отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом), уехавшей на Украину, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Певице инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Собеседник агентства уточнил, что Максакова не маркировала материалы, которые публиковала на своем YouTube-канале.

Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян помогать Вооруженным силам Украины и осудила российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей также грозит до шести лет тюрьмы.

В декабре артистку заочно арестовали.

Максакова родилась в Мюнхене в 1977 году. С 2011-го по 2017-й была солисткой Мариинского театра, а также депутатом Госдумы РФ VI созыва от партии «Единая Россия». Являлась женой депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который не выжил в результате покушения в марте 2017 года у отеля «Премьер-палас» в центре Киева.

Последние годы Максакова живет за границей.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами