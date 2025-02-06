Против оперной певицы Максаковой завели второе дело

В отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом), уехавшей на Украину, возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Певице инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Собеседник агентства уточнил, что Максакова не маркировала материалы, которые публиковала на своем YouTube-канале.

Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян помогать Вооруженным силам Украины и осудила российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей также грозит до шести лет тюрьмы.

В декабре артистку заочно арестовали.

Максакова родилась в Мюнхене в 1977 году. С 2011-го по 2017-й была солисткой Мариинского театра, а также депутатом Госдумы РФ VI созыва от партии «Единая Россия». Являлась женой депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который не выжил в результате покушения в марте 2017 года у отеля «Премьер-палас» в центре Киева.

Последние годы Максакова живет за границей.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.