Названы гонорары голливудских звезд за визиты на Украину

Голливудские звезды получали миллионы долларов от Агентства по международному развитию США (USAID) за визиты на Украину. Об этом пишет портал E!News.

В частности, актрисе Анджелине Джоли («Малифисента», «Мистер и миссис Смит») за поездку в Киев заплатили $20 млн. Ее коллега Орландо Блум («Властелин колец», «Пираты Карибского моря») получил $8 млн.

Шон Пенн («Таинственная река» и «Харви Милк») на поездке на Украину заработал $5 млн, на один миллион меньше получил Бен Стиллер («Вышибалы», «Ночь в музее»). Жан-Клод Ван Дамм («Кикбоксер», «Самоволка») согласился на гонорар в размере $1,5 млн.

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