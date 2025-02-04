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Рубио: агентство USAID отказывалось объяснять Белому дому, на что тратило деньги

Рубио: USAID не раскрывало Белому дому детали расходования бюджетных денег
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Annabelle Gordon/REUTERS

Агентство USAID отказывалось раскрывать Белому дому детали расходования бюджетных средств, заявил в ходе пресс-конференции в Коста-Рике госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Его цитирует РИА Новости.

«USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: «Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик», — рассказал Рубио.

По его словам, в некоторых случаях средства успевали сменить до четырех разных получателей, прежде чем попасть к подрядчику.

3 февраля штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации президента США.

Позднее стало известно, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США забили тревогу из-за ликвидации USAID.

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