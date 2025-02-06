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Дания предприняла меры для защиты окружающей среды в Датских проливах

Дания ужесточает контроль за старыми танкерами, идущими через Датские проливы
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Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/Reuters

Датское морское управление усиливает меры по обеспечению соблюдения находящимися в порту Скаген танкерами правил безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются в ответ на активное движение старых танкеров через проливы между Скандинавским и Ютландским полуостровами.

В управлении добавили, что суда создают риски для безопасности на море, окружающей среды и моряков.

До этого сообщалось, что Швеция не считает диверсией повреждение подводного кабеля компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) в Балтийском море.

26 января сообщалось, что подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Позднее глава эстонского минобороны Ханно Певкур предложил обязать суда платить за проход по Балтийскому морю.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.

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