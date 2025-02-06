Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили предложение Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года

Депутат Гусев: запрет продажи алкоголя до 21 года поможет создать трезвую страну
close
Shutterstock

Запрет продажи алкогольных напитков людям младше 21 года поможет создать трезвую страну. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС.

«Если мы повысим возраст, с которого можно покупать алкоголь — до 21 года — это поможет создать здоровую и трезвую страну», — отметил он.

Гусев добавил, что в такой стране «дети будут расти здоровыми и счастливыми».

5 февраля Бастрыкин заявил, что СК предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Как отметил глава Следственного комитета, это может помочь предотвратить алкоголизацию молодежи.

В сентябре прошлого года депутат Государственной думы России Султан Хамзаев сообщил, что парламентарии подготовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам, чей возраст не достиг 21 года.

Депутат подчеркнул, что подобная мера нужна для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Он добавил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку ограничений. Хамзаев считает, что нарушителей нужно будет привлекать к административной ответственности.

Ранее в Госдуме высказались об идее «сухого закона» на время СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами