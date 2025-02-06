В Госдуме оценили предложение Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года

Запрет продажи алкогольных напитков людям младше 21 года поможет создать трезвую страну. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС.

«Если мы повысим возраст, с которого можно покупать алкоголь — до 21 года — это поможет создать здоровую и трезвую страну», — отметил он.

Гусев добавил, что в такой стране «дети будут расти здоровыми и счастливыми».

5 февраля Бастрыкин заявил, что СК предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. Как отметил глава Следственного комитета, это может помочь предотвратить алкоголизацию молодежи.

В сентябре прошлого года депутат Государственной думы России Султан Хамзаев сообщил, что парламентарии подготовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам, чей возраст не достиг 21 года.

Депутат подчеркнул, что подобная мера нужна для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Он добавил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку ограничений. Хамзаев считает, что нарушителей нужно будет привлекать к административной ответственности.

Ранее в Госдуме высказались об идее «сухого закона» на время СВО.