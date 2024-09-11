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В России предложили запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года

В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи алкоголя людям моложе 21 года

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев заявил, что парламентарии подготовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что подобная мера необходима для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Он добавил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку ограничений.

Хамзаев считает, что нарушителей нужно привлекать к административной ответственности.

Накануне парламентарий заявил, что ввести запрет на  продажу алкоголя по  всей России в  День трезвости, 11  сентября, является хорошей идеей. По  его словам, сейчас решение о подобных запретах регионы принимают самостоятельно.

Всероссийский день трезвости отмечается ежегодно 11 сентября — он появился по инициативе Русской православной церкви. В этот же день христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи — верующие постятся и не употребляют алкоголь.

Ранее в Госдуме сообщили, что не планируют вводить «сухой закон» на время СВО.

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