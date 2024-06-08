Из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России

Самолеты из будущего аэропорта Сухума в Абхазии полетят в семь городов России. Об этом заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) президент Абхазии Аслан Бжания.

По его словам, ожидается, что рейсы в Россию увеличат поток как минимум с первого года на 50%.

В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции аэропорта города Сухум.

Аэропорт был построен в 1960-е годы. До своего закрытия в 1993 году в высокий сезон воздушная гавань принимала до 5 тысяч пассажиров в сутки. Абхазские власти неоднократно планировали восстановить аэропорт и начать полеты. Бжания заявлял, что запуск аэропорта запланирован на 31 декабря 2024 года.

В начале октября прошлого года президент Абхазии сообщал, что Москва и Сухум подписали соглашение о том, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота России.

Ранее Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России.