Международный аэропорт Сухума планируют открыть к лету

Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинбы начнет полностью функционировать после реконструкции летом 2025 года. Об этом заявил посол Абхазии в России Алхас Квициния в беседе с ТАСС.

«В полном объеме его функционирование планируется летом», — отметил он.

Посол рассказал, что реконструкция аэропорта ведется поэтапно, уже запускали технические рейсы, затем ожидается тестовый рейс и ввод в эксплуатацию летом.

«Запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием <…> Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии», — подчеркнул Квициния.

Посол добавил, что теперь туристам будет легче прилетать в Абхазию и улетать.

Комплексной реконструкцией международного аэропорта, который не функционирует с 1993 года, занимается ООО «Инфраструктурное развитие». С этой компанией 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве.

Аэропорт был построен в 1960-е годы. До своего закрытия в 1993 году в высокий сезон воздушная гавань принимала до 5 тысяч пассажиров в сутки. Абхазские власти неоднократно планировали восстановить аэропорт и начать полеты.

Ранее сообщалось, что из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России.