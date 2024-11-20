Международный аэропорт Сухума планируют открыть к лету

Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинбы начнет полностью функционировать после реконструкции летом 2025 года. Об этом заявил посол Абхазии в России Алхас Квициния в беседе с ТАСС.
«В полном объеме его функционирование планируется летом», — отметил он.
Посол рассказал, что реконструкция аэропорта ведется поэтапно, уже запускали технические рейсы, затем ожидается тестовый рейс и ввод в эксплуатацию летом.
«Запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием <…> Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии», — подчеркнул Квициния.
Посол добавил, что теперь туристам будет легче прилетать в Абхазию и улетать.
Комплексной реконструкцией международного аэропорта, который не функционирует с 1993 года, занимается ООО «Инфраструктурное развитие». С этой компанией 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве.
Аэропорт был построен в 1960-е годы. До своего закрытия в 1993 году в высокий сезон воздушная гавань принимала до 5 тысяч пассажиров в сутки. Абхазские власти неоднократно планировали восстановить аэропорт и начать полеты.
Ранее сообщалось, что из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России.