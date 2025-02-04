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В Волгограде сообщили о создании ПВР после атаки беспилотников

РИА Новости: в Волгограде готовят ПВР в детском лагере «Орленок»
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Кирилл Брага/РИА Новости

В Волгоградской области готовятся развернуть пункты временного размещения (ПВР) на площадке детского лагеря «Орленок» в Красноармейском районе для проведения работ по ликвидации последствий после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Районная администрация предусмотрела вариант, что в случае необходимости, если будет принято решение о временном перемещении лиц, то просматривается вариант перемещения в ПВР», — говорится в сообщении.

По данным администрации города, на данный момент необходимости в эвакуации жителей нет. На местах падения обломков продолжается работа оперативных служб.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Ранее в Госдуме объяснили, почему жителей Волгограда не оповестили о налете БПЛА.

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