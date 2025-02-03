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В Госдуме объяснили, почему жителей Волгограда не оповестили о налете БПЛА

Депутат Савченко: власти делают все возможное для защиты волгоградцев при атаке БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Волгоградской области делают все возможное для защиты граждан во время атаки БПЛА, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Олег Савченко. Он напомнил, что на территории России идут активные боевые действия, поэтому каждый раз предупреждать о налете беспилотников «сложно».

«Это сложная ситуация. Мои соболезнования тем, кто пострадал или переживает в данной ситуации. Напоминаю, сейчас идут активные боевые действия, поэтому если каждый раз предупреждать волгоградцев… А вы понимаете, что прилет беспилотников идет по Ростовской, Астраханской областям, Краснодарский край. Это сложное принятие решения. У нас губернатор Андрей Иванович Бочаров имеет боевой опыт, имеет звание Героя Российской Федерации. Исходя из этого он, как ни один другой руководитель региона, знает и понимает ответственность за такие действия. Поэтому я уверен, что с точки зрения принятия решения от руководства региона, оперативного штаба, делается все возможное и максимально эффективное с точки зрения защиты, в первую очередь, граждан, а во вторую очередь — инфраструктуры», — сказал Савченко.

По мнению депутата, после вчерашней атаки БПЛА власти Волгограда «будут разбираться и выявлять слабые места и недочеты».

«Но это в большей степени вопрос к Минобороны, МЧС, оперативному штабу. И, соответственно, дальше будут сделаны какие-то выводы», — заключил Савченко.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным портала «V1.RU», жители города возмутились отсутствием предупреждений властей о ночном налете. Горожане уверяют — не было ни сирен, ни СМС-оповещения, а об атаке БПЛА они узнали только при начале работы систем ПВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, отреагировал на ситуацию лишь утром. Он сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Атаке предшествовало введение вечером 2 февраля запрета на прием и вылет самолетов из Международного аэропорта Волгограда. В полночь Росавиация заявила о снятии введенных ограничений.

Ранее момент взрыва беспилотника ВСУ за жилым домом в Волгограде попал на видео.

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