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В Черняховске Калининградской области объявили траур в связи с убийством ребенка

В Черняховске 6 февраля объявили днем траура в связи с убийством ребенка
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СК РФ

В городе Черняховске Калининградской области 6 февраля объявлено днем траура в связи с похоронами убитого мальчика. Об этом сообщила пресс-служба администрации Черняховского городского округа в Telegram-канале.

Уточняется, что церемония прощания пройдет 6 февраля в 13:00 по местному времени (14.00 мск) в кафедральном соборе Архангела Михаила.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего сына. В городе были организованы поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители.

Впоследствии в Следственном комитете РФ сообщили, что получили информацию о причастности отчима мальчика к его исчезновению.

По данным следствия, мужчина избил ребенка, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Осознав произошедшее, гражданин решил избавиться от улик и вывез пасынка в болотистую местность.

5 февраля следователи предъявили обвинения жителю города Черняховск в Калининградской области, подозреваемому в расправе над семилетним пасынком.

Ранее отчима мальчика, убитого в Калининградской области, отправили в СИЗО.

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