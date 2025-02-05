Мужчине из Черняховска предъявили обвинения в расправе над пасынком

СК РФ: фигуранту дела о расправе над ребенком в Черняховске предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинения жителю города Черняховск в Калининградской области, подозреваемому в расправе над семилетним пасынком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. К текущему моменту специалисты уже допросили гражданина по предъявленному обвинению.

«Кроме того, органами полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что 25 декабря 2024 года подозреваемый умышленно применил физическую силу в отношении своей 12-летней падчерицы. В результате он сломал девочке руку, при этом за медицинской помощью родители ребенка обратились лишь 12 января текущего года. Более того, подростку запретили рассказывать врачам, как именно она получила травму.

«В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству следователями регионального управления СК РФ», — говорится в публикации.

Из текста следует, что данное дело было соединено с делом о расправе над семилетним мальчиком.

3 февраля в правоохранительные органы обратилась супружеская пара из Черняховска, заявив о пропаже семилетнего сына. На этом фоне в городе организовали поиски ребенка, в которых приняли участие и его родители.

Впоследствии в СК РФ заявили, что получили информацию о причастности отчима мальчика к его исчезновению. Мужчина избил ребенка, пока его матери не было дома, что привело к летальному исходу. Осознав произошедшее, гражданин решил избавиться от улик и вывез пасынка в болотистую местность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигурант дела о расправе над ребенком в Черняховске рассказал, из-за чего избил пасынка.