Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома»

Американский предприниматель Илон Маск, который возглавил ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), установил новый статус в своем аккаунте в социальной сети X — теперь бизнесмен называет себя «технической поддержкой Белого дома». В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечает американская газета Politico, смена статуса в профиле произошла на фоне критики Маска со стороны некоторых чиновников и общественных деятелей в США. Издание отмечало, что эти чиновники недовольны действиями DOGE по закрытию различных государственных программ и учреждений.

Кроме того, 5 февраля сообщалось, что у здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству США. Фотографии и видеозаписи с места событий появились в социальных сетях. А 30 января 53% граждан США выступили против присутствия Маска в Белом доме.

В свою очередь американское агентство Bloomberg выяснило, что как минимум четыре молодых помощника Илона Маска смогли получить доступ к информации о сотрудниках Агентства США по международному развитию (USAID), хотя она хранилась в секретной комнате, доступ к которой ограничен. Они также провели ревизию офиса ведомства и сняли со стен все плакаты. Предполагается, что DOGE нужен был доступ к документам с информацией о сотрудниках USAID и их деятельности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме указали Маску на его место.