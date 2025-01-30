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Половина опрошенных американцев раскритиковали роль Маска в Белом доме

Около 50% опрошенных граждан США выступили против присутствия Маска в Белом доме
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Amanda Perobelli/Reuters

Больше половины опрошенных Квиннипэкским университетом граждан США отрицательно относятся к тому, что миллиардер Илон Маск обладает большим влиянием в администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, против присутствия Маска в Белом доме выступают 53% американцев, а за — 39%. При этом 73% сторонников Республиканской партии скорее одобряют текущую роль предпринимателя, в то время как 90% демократов настроены негативно.

Американский журналист Джон Вароли считает, что Маск стал своего рода серым кардиналом, который де-факто привел Дональда Трампа к власти. По его словам, изначально у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис было больше шансов на победу в президентской гонке, однако в ситуацию вмешался Маск, выделив крупную сумму денег на предвыборную кампанию Трампа.

Отвечая на вопрос, почему Маск не стал выдвигать в президенты собственную кандидатуру, журналист напомнил, что миллиардер родился в Южной Африке, поэтому, согласно закону, не может баллотироваться.

Ранее Маск отказался от номинации на Нобелевскую премию мира.

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