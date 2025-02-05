В Белом доме указали Маску на его место

Белый дом напомнил бизнесмену и руководителю ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илону Маску, что у его власти есть пределы. Об этом сообщает телекомпания NBC News со ссылкой на неназванного помощника американского президента Дональда Трампа.

«Не уверен, что это то, чего он хотел и ожидал. Но да, ему не раз напоминали, что он должен отчитываться перед главой аппарата Белого Дома [Сьюзан Уайлс]», — заявил собеседник телекомпании.

Как сообщает источник, Илон Маск действительно признает, что Уайлс является руководителем его команды в Белом доме. Сама Уайлс заявила NBC News, что у нее сложились с предпринимателем «дружеские и крайне продуктивные отношения».

Кроме того, телеканал сообщил, что Маск и его команда, некоторые из которых не имеют соответствующего опыта работы в системе государственного управления, воспринимают правительство как частную компанию. По мнению предпринимателя, его можно и нужно сократить и модернизировать.

Также, по информации NBC News, у бизнесмена есть доступ к чувствительной государственной информации и платежной системе министерства финансов США, хотя он и не может взаимодействовать с самими платежами. Остается неясным, что Маск и его команда собираются делать с этой чувствительной информацией.

До этого американское агентство Bloomberg выяснило, что как минимум четыре молодых помощника Илона Маска смогли получить доступ к информации о сотрудниках Агентства США по международному развитию (USAID), хотя она хранилась в секретной комнате, доступ к которой ограничен. Они также провели ревизию офиса ведомства и сняли со стен все плакаты. Предполагается, что DOGE нужен был доступ к документам с информацией о сотрудниках USAID и их деятельности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американские демократы провели акцию против «переворота Маска».