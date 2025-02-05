Илон Маск и тайная комната: как «дети DOGE» штурмовали офис USAID

Bloomberg выяснил, что как минимум четыре молодых помощника Илона Маска смогли получить доступ к информации о сотрудниках USAID, хотя она хранилась в секретной комнате, доступ к которой ограничен. Они также провели ревизию офиса ведомства и сняли со стен все плакаты. Предполагается, что DOGE нужен был доступ к документам с информацией о сотрудниках USAID и их деятельности.

В первый день февраля группа помощников руководителя департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илона Маска пришли в штаб-квартиру Агентства США по международному развитию (USAID), когда почти все сотрудники уже ушли домой. Они потребовали предоставить им доступ ко всем помещениям офиса, выяснил Bloomberg.

Внутри здания есть секретная комната, в которой хранятся конфиденциальные документы. Помощники Маска потребовали, чтобы их в том числе проводили туда, но им отказала служба безопасности. Тогда сотрудники DOGE якобы стали ходить по этажам и обыскивать столы. Один из помощников позвонил Маску и рассказал об отказе со стороны USAID предоставить необходимые документы, и миллиардер пообещал привлечь федеральных судебных приставов, если его команде не предоставят доступ к конфиденциальной информации. После этого, по данным Bloomberg, требования помощников частично удовлетворили.

Что хранится в комнате?

Bloomberg пишет, что драма разыгралась как раз из-за секретной комнаты. Она расположена на втором этаже офиса. В ней хранится секретная документация и кадровая информация USAID. При этом именно кадровые документы не являются секретными, а они и были нужны помощникам Маска. Однако для доступа к месту их хранения необходимо получить разрешение.

«Ни к одному секретному материалу не был получен доступ без надлежащего разрешения службы безопасности», — написала Кэти Миллер в X, она работает в DOGE по протекции президента США Дональда Трампа.

Команда Маска

Помощников Маска называют «детьми DOGE». Это группа как минимум из четырех человек, которым нет 30 лет, но они уже обладают опытом работы в сфере технологий. Bloomberg пишет, что в течение нескольких дней они связывались с сотрудниками USAID и требовали предоставить информацию, не принимая отказа. Среди помощников Маска был 22-летний Люк Фарритор, который выиграл стипендию от фонда технолога Питера Тиля (фонд поддерживает студентов-ученых или предпринимателей). Также в офисе USAID были Эдвард Користин, он недавно стажировался в компании Маска Neuralink, и некий Джереми Левин. Четвертым посетителем был Гэвин Клигер, который в 2020 году окончил бакалавриат в Беркли, он инженер-программист.

Точных данных о том, кто именно получил доступ и к каким материалам USAID, нет. Предполагается, что им предоставили адреса электронной почты USAID и учетные данные для доступа к определенным компьютерным системам ведомства. Им также дали доступ к сайту, но оказалось, что он уже закрыт. Помощники Маска изменили и внешний вид офиса, убрав плакаты с поддержкой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), разнообразия и инклюзивности.

Возможная ликвидация USAID

Трамп вместе с союзниками неоднократно критиковал деятельность USAID, так как агентство якобы стало «платформой для проведения за рубежом раскольнической политической и культурной повестки дня, которая поощряет аборты, климатический экстремизм, гендерный радикализм и интервенции против воспринимаемого системного расизма». Серьезно ведомством занялись в конце января. Тогда же новая администрация США начала задавать сотрудникам неудобные вопросы об их деятельности. Затем начались сокращения: свое рабочее место покинули более ста сотрудников USAID, они в том числе работали в офисах генерального инспектора, законодательных и общественных связей и безопасности. Субботний инцидент стал апогеем недельного конфликта.

По предварительным данным, визит помощников Маска был связан с получением полного списка сотрудников агентства и с подготовкой меморандума о переводе ведомства в подчинение бюро иностранной помощи Госдепартамента. Однако источники Bloomberg утверждают, что «детям DOGE» нужны были не просто имена сотрудников, а и более подробные сведения о них и их программах. Именно эта информация и содержится в секретной комнате.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск в X.

3 февраля офис агентства закрыли на целый день, а сотрудников перевели на удаленный режим работы.

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Ранее DOGE уже обвиняли в получении доступа к секретной информации и важным государственным программам. Однако затем выяснилось, что ведомство все же не обладает такими обширными полномочиями и только выдает рекомендации для повышения эффективности.