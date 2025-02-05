Американские демократы провели акцию против «переворота Маска»

У здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству

У здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству США. Фотографии и видеозаписи с места событий появились в социальных сетях.

Судя по кадрам с места событий, участниками митинга стали несколько десятков человек или около сотни человек. В руках у протестующих были плакаты «Остановите переворот Илона», «Маск, руки прочь от наших денег», «Никто не выбирал Илона».

Участники акции опасаются, что «экономичные» решения Илона Маска скажутся на их социальном обеспечении после того, как он пообещал отменить государственные гранты на сотни миллионов долларов. Поводом для протеста стало предоставление Маску доступа к казначейству, как заявляется официально, пока только в ознакомительных целях.

30 января 53% граждан США выступили против присутствия Маска в Белом доме. Поддержали его — 39% опрошенных американцев. При этом 73% сторонников Республиканской партии скорее одобряют текущую роль предпринимателя, в то время как 90% демократов настроены негативно.

Илона Маска, миллиардера, основателя SpaceX и Tesla и сторонника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в нынешней администрации назначили «специальным государственным служащим». Это означает, что он не получает зарплату госслужащего, но и не связан обычными для госслужащих правилами о раскрытии личной информации.

Ранее Лукашенко осудил Маска за то, что он «зигует открыто».