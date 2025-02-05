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В Казахстане совершил жесткую посадку самолет АН-2

«112 KZ»: в Казахстане самолет АН-2 совершил жесткую посадку в условиях бурана

Самолет санитарной авиации АН-2, выполнявший рейс Костанай — Аркалык, в условиях сильного бурана не долетел до аэропорта назначения и совершил жесткую посадку в 1,5 км от города Аркалык. Об этом сообщает Telegram-канал «112 KZ».

На борту самолета находились два пилота и два врача. Никто из них не пострадал. После получения информации о происшествии на место выдвинулись пожарные и спасатели, которые обнаружили всех лиц, находившихся на борту, и доставили их в город Аркалык.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

23 декабря у самолета российской авиакомпании треснуло стекло в кабине пилотов во время полета. Рейс Boeing 737-800 следовал из Москвы в Красноярск. Утверждается, что экипаж доложил о растрескивании лобового стекла и принял решение следовать в аэропорт назначения. Отмечается, что после случившегося полет прошел спокойно. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого на Камчатке спасателям удалось найти самолет Ан-2, пропавший с радаров днем 19 декабря. Оба пилота и пассажир выжили. У одного из них открытая черепно-мозговая травма. Три дня они выживали под крылом воздушного судна, жгли топливо и доедали продукты, имевшиеся на борту. Все это время они слышали сигналы о том, что их ищут, но не могли ответить из-за плохой погоды.

Ранее самолет получил повреждения во время подготовки к вылету из Южно-Сахалинска.

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