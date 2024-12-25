В аэропорту Южно-Сахалинска повредили самолет компании «Аврора»

Самолет получил повреждения во время подготовки к вылету из Южно-Сахалинска

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Аврора», получило повреждения во время подготовки к вылету из Международного аэропорта имени А. П. Чехова в городе Южно-Сахалинске. Об этом пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел 23 декабря в 1:50 мск.

«При обслуживании ВС (воздушного судна — «Газета.Ru») на вылет сервисной машиной заправки воды при подъеме платформы повреждена обшивка ВС, вмятина пять на пять сантиметров, глубиной до трех миллиметров. Инспекцией по БП (безопасности полетов — «Газета.Ru») составлен акт о повреждении», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что воздушное судно должно было лететь в Хабаровск. Но в связи с произошедшим оно было отстранено от полетов до тех пор, пока Инженерно-технический состав авиакомпании «Аврора» не завершит ремонт и не снимет запрет.

10 декабря в районе деревни Тамбей, расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, вынужденно сел самолет Ан-2. В результате инцидента никто из находившихся на борту людей не пострадал.

При этом само воздушное судно получило повреждения. Росавиация классифицировала произошедшее как аварию, расследовать ее причины поручили Межгосударственному авиационному комитету.

Ранее в Приморском крае вертолет с тремя пассажирами на борту совершил жесткую посадку.