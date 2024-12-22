На Камчатке нашли пропавший самолет. Пилоты и пассажир три дня выживали в снежной пустыне

На Камчатке нашли пропавший три дня назад самолет Ан-2, экипаж выжил

Спасателям удалось найти самолет Ан-2, пропавший с радаров днем 19 декабря. Оба пилота и пассажир выжили. У одного из них открытая черепно-мозговая травма. Три дня они выживали под крылом воздушного судна, жгли топливо и доедали продукты, имевшиеся на борту. Все это время они слышали сигналы о том, что их ищут, но не могли ответить из-за плохой погоды.

Утром 22 декабря в районе горы Тундровая на Камчатке нашли грузовой самолет Ан-2, пропавший с радаров трое суток назад. Двое членов экипажа и один пассажир чудом выжили.

Место, где упал Ан-2, находится в 160 километрах от ближайшего населенного пункта. Вокруг — снежная пустыня.

«Сегодня его обнаружили с воздуха представители региональной поисково-спасательной базы, несмотря на сложные погодные условия, вызванные влиянием тихоокеанского циклона», — сообщило управление МЧС по региону.

Три дня спасатели прочесывали местность, к операции привлекались два вертолета Ми-8. Как выяснилось позже, все это время пилоты потерпевшего крушение самолета слышали сигналы поисковиков, но из-за плохой погоды ответить не могли, пишет Mash.

Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Всех троих доставили в Мильковскую больницу.

«Пациенты 1953, 1956, 1999 годов рождения. Касательно травм — у одного пациента открытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, второй пациент — ссадины на лице, третий пациент — ушиб грудной клетки», — рассказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков. Он добавил, что в настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Все пострадавшие находятся в сознании и общаются с родственниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Как сумели выжить

Борт компании «Фаеравиа» вылетел по маршруту Мильково — Оссора утром 19 декабря. Он должен был перевезти груз — около 800 кг продуктов и запчастей. На борту находились 68-летний капитан воздушного судна Андрей Гордеев, 71-летний пилот Николай Щеглов, и и. о. гендиректора «Фаеравиа» 25-летний Андрей Митасов.

Как пишет SHOT со ссылкой на летчиков, погода на момент вылета была ясной. Но спустя четыре часа полета сработал аварийный датчик: произошло сильное обледенение воздушного судна, оно резко теряло высоту, с уровня в 200 метров упав до 10 метров. Пилот отвел самолет от гор и совершил жесткую посадку в снег в районе Тундровой.

Во время посадки пилотов заблокировало грузом, они с большим трудом смогли выбраться из кабины. Летчики вырыли яму под крылом самолета и жгли в ней топливо, чтобы не замерзнуть .

Они также смогли включить аварийный радиомаяк, чтобы их нашли. В итоге прибор проработал двое суток. На борту Ан-2 были хлеб, колбаса и сыр. Запасы еды помогли выжившим дождаться спасателей.