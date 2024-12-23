У летевшего из Москвы самолета в небе треснуло лобовое стекло

Aviaincident: у самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

У самолета российской авиакомпании треснуло стекло в кабине пилотов во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Рейс Boeing 737-800 следовал из Москвы в Красноярск. Утверждается, что экипаж доложил о растрескивании лобового стекла и принял решение следовать в аэропорт назначения.

Отмечается, что после случившегося полет прошел спокойно. В результате происшествия никто не пострадал.

19 декабря СК завершил расследование в отношении командира по делу о жесткой посадке самолета в Сочи. В ведомстве отметили, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу.

Ранее самолет проехал носом по ВПП в аэропорту Ирландии.