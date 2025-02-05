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В России заочно осудили командира ракетной бригады ВСУ

Суд заочно приговорил комбрига ВСУ Дзямана к пожизненному за теракт на Кубани
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Следственный комитет РФ

Суд признал виновным командира 138-й зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана в совершении теракта в Краснодарском крае (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 23 февраля 2024 года Дзяман, руководивший подразделением в Днепропетровской области Украины, отдал незаконный приказ о нанесении ракетного удара по хутору Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края.

«Приговором суда Дзяману заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — отмечается в сообщении.

Также комбрига объявили в международный розыск.

До этого сообщалось, что Дзяман приказал подчиненным открыть огонь по самолету Воздушно-космических сил РФ, который патрулировал воздушное пространство над Краснодарским краем. При этом украинский полковник знал, что воздушное судно не предназначалось для ведения боевых действий и было безоружно.

В ноябре 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Дзямана в перечень террористов и экстремистов.

Ранее двух украинских солдат приговорили к лишению свободы по делу о терактах в Курской области.

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