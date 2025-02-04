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Двух украинских военных осудили за теракты в Курской области

СК: двух бойцов ВСУ лишили свободы на 15 и 17 лет за теракты в Курской области
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Telegram-канал Следком

Российский суд приговорил двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к лишению свободы, признав их виновными в совершении террористических актов на территории Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что на скамье подсудимых оказались солдаты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Александр Манько и Юрий Радченко. По данным ведомства, в августе прошлого года мужчины незаконно пересекли государственную границу РФ, имея при себе оружие и взрывные устройства.

Впоследствии военные ВСУ прибыли в Суджанский район Курской области, где начали запугивать мирных жителей и препятствовать их эвакуации. Более того, они не один раз открывали огонь по гражданским лицам и бойцам Вооруженных сил РФ.

«30 августа <....> в ходе боевых действий <...> Манько и Радченко задержаны российскими военнослужащими», — уточнили в ведомстве.

Позже против украинских солдат было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев собранные следователями материалы, суд назначил Манько наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Радченко, в свою очередь, получил 17 лет лишения свободы.

Ранее суд в Курске заочно арестовал британского журналиста за незаконное пересечение границы.

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