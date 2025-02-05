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В РФ заочно осудили полковника ВСУ за приказ сбить самолет в Краснодарском крае

Суд приговорил к пожизненному полковника ВСУ за приказ сбить безоружный самолет
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Следственный комитет РФ

Полковника украинских войск Николая Дзямана, отдавшего приказ сбить самолет в небе над Краснодарским краем, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что соответствующее решение принял Южный окружной военный суд.

«Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», — рассказал источник агентства в суде.

Он добавил, что военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

23 февраля 2023 года Николай Дзяман приказал подчиненным открыть огонь по самолету Воздушно-космических сил РФ, который патрулировал воздушное пространство над Краснодарским краем. При этом украинский полковник знал, что воздушное судно не предназначалось для ведения боевых действий и было безоружно.

Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело, а в июне того же года суд заочно отправил его в СИЗО. В ноябре 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла военного ВСУ в перечень террористов и экстремистов.

Ранее двух украинских солдат приговорили к лишению свободы по делу о терактах в Курской области.

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