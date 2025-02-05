В Новой Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

Похожий на взрывное устройство предмет нашли в Новой Москве, вызваны саперы

В поселении Вороновское в Новой Москве обнаружили подозрительный предмет, который внешне напоминает взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место происшествия вызвали саперов, взрывотехники уже выехали.

24 января в Москве на парковке обнаружили предмет, похожий на гранату.

16 января в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном предмете в районе Лубянской площади в центре Москвы. Прилегающий к месту инцидента район оцепили силовики. Туда же прибыли дежурные расчеты пожарных.

10 января также в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете. Силовые структуры и кинологи исследовали территорию на наличие взрывных устройств на Народной улице в Таганском районе. По словам местных жителей, правоохранители проверяли припаркованные машины, территория была оцеплена.

Ранее сообщалось, что найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины.