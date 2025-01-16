В районе Лубянки в центре Москвы сняли оцепление

На Лубянке в Москвы сняли оцепление после проверки подозрительного предмета

В районе Лубянской площади в центре Москвы сняли оцепление после проверки подозрительного предмета. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник агентства отметил, что угроза не подтвердилась.

В 12:50 мск в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном предмете по адресу: улица Мясницкая, дом 6/3, корпус 1. Прилегающий к месту происшествия район оцепили силовики. Туда же прибыли дежурные расчеты пожарных.

10 января в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете. Силовые структуры и кинологи исследовали территорию на наличие взрывных устройств на Народной улице в Таганском районе. По словам местных жителей, правоохранители проверяли припаркованные машины, территория была оцеплена.

В ноябре сотрудники охраны центрального автовокзала в районе Гольяново в Восточном административном округе Москвы обнаружили подозрительный предмет у пассажира, когда осматривали его с помощью металлодетектора. Автовокзал был эвакуирован, на место отправили специалистов группы разминирования. В общей сложности из здания вывели порядка 500 человек, территория была оцеплена.

Ранее сообщалось, что найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины.