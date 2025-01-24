Похожий на гранату предмет нашли на парковке в Москве

В Москве на парковке нашли похожий на гранату предмет

В Москве на парковке обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столиц.

«Похожий на гранату предмет обнаружили в Москве на парковке возле дома на третьей улице Марьиной рощи, место происшествия оцеплено, там ждут прибытия саперов», — передает издание.

16 января в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном предмете в районе Лубянской площади в центре Москвы. Прилегающий к месту инцидента район оцепили силовики. Туда же прибыли дежурные расчеты пожарных.

10 января также в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете. Силовые структуры и кинологи исследовали территорию на наличие взрывных устройств на Народной улице в Таганском районе. По словам местных жителей, правоохранители проверяли припаркованные машины, территория была оцеплена.

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