В центре Москвы проверяют улицу после сообщения о подозрительном предмете

В Таганском районе Москвы проверяют стоянку на наличие взрывных устройств

В центре Москвы проводится проверка улицы из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Силовые структуры исследуют территорию на наличие взрывных устройств в Таганском районе. Кинологи проверяют стоянку на Народной улице, на месте присутствуют полицейские автомобили. По словам местных жителей, была осуществлена проверка припаркованных машин, а территория оцеплена.

26 декабря сообщалось, что неизвестные примотали к колесам одного из локомотивов в Ростовской области 10 подозрительных предметов. Инцидент произошел 15 декабря во время обхода ж/д путей на станции Сальск. Найденные предметы были желтыми и прямоугольными.

17 декабря жителя Бурятии приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника.

Суд установил, что в июне 2023 года мужчина получил в мессенджере предложение от украинского гражданина о сотрудничестве за денежное вознаграждение.

Ранее собака принесла домой самодельную бомбу, перепутав ее с мячом.