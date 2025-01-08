Найденная в кишиневском аэропорту взрывчатка была отправлена с Украины

Взрывчатое устройство, замаскированное под игрушечный автомобиль, которое было обнаружено молдавскими пограничниками при проверке почты в аэропорту Кишинева, было отправлено с Украины. Об этом сообщает радиостанция Puls Media со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, посылка с Украины была предназначена для доставки в Грузию.

Правоохранительные органы Молдавии проводят расследование инцидента, устанавливая отправителя и получателя взрывного устройства.

Накануне сотрудники таможни в аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет, вызвавший тревогу. По информации СМИ, в ходе обработки почтовых отправлений была обнаружена игрушка в виде автомобиля, внутри которой могли находиться компоненты взрывного устройства. После обнаружения предмета была проведена его экспертиза специалистами Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. Аэропорт был эвакуирован, однако после проверки тревога была отменена, и аэропорт вернулся к обычной работе.

Ранее аэропорт Кишинева уже эвакуировали из-за ложного сообщения о бомбе.