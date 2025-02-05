В Брюсселе неизвестные в балаклавах открыли стрельбу в метро из автоматов Калашникова

В Брюсселе неизвестные открыли огонь из автоматов Калашникова на станции

Двое неизвестных открыли огонь из автоматов на станции метро Клемансо в Брюсселе. Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания VRT.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, стрелки были одеты в балаклавы и вооружены автоматами Калашникова. Они успели скрыться в туннелях метро. По предварительным данным, пострадавших нет.

В полиции заявили, что происшествие могло быть связано с бизнесом по продаже наркотиков.

В прокуратуре Бельгии заявили, что две станции метро закрыты после инцидента. Правоохранители разыскивают стрелков.

Днем 4 февраля произошла стрельба в школе Campus Risbergska в Эребру примерно в 200 километрах от Стокгольма. Полиция предполагает, что преступник действовал один. Он пользовался автоматическим оружием.

Король Швеции Карл XVI Густав выразил соболезнования пострадавшим. Он поблагодарил полицию, спасательную службу и врачей за спасение жизней людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве произошла стрельба, после которой с места происшествия скрылся Mercedes без номеров.