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Силовики завершили проверку Павелецкого вокзала после анонимной угрозы

РИА: в здании Павелецкого вокзала в Москве не нашли опасных предметов
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Shutterstock

Силовики не нашли опасных предметов в здании Павелецкого вокзала в Москве после анонимного сообщения с угрозой «минирования». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб города.

«Проверку завершили — чисто», — заявил источник агентства.

Проверка на Павелецком вокзале началась после того, как в ведомство поступил звонок с неизвестного номера с угрозой взрыва. Эвакуация людей и сотрудников не проводилась. Подробности инцидента неизвестны.

4 февраля экстренные службы проверили информацию о минировании остановки в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. На остановке на улице Морская набережная нашли коробку с торчащими проводами. Территория вокруг остановки была оцеплена, движение перекрывали на время проверки.

30 января стало известно, что главный вход в Зимний дворец Эрмитажа в Санкт-Петербурге временно закрыт из-за сообщения об угрозе безопасности. Позднее Эрмитаж возобновил работу после сообщения об угрозе безопасности.

Ранее в Якутске «заминировали» несколько школ.

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