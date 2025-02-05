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В Хмельницкой области Украины в военкомате произошел взрыв

«Страна»: взрыв произошел в военкомате Каменец-Подольского на Украине
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В военкомате города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

По данным полиции, в результате случившегося четыре человека получили ранения, одного не удалось спасти.

Вечером 2 февраля у здания ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) в Павлограде на востоке Украины раздался взрыв. В Нацполиции страны сообщили, что при этом был легко ранен сотрудник военкомата. Согласно имеющейся информации, у здания ТЦК был взорван «неустановленный предмет». Вероятному подрывнику удалось скрыться с места происшествия.

1 февраля в городе Ровно на западе Украины произошел взрыв в военкомате. Это случилось около 16:15 (17:15 мск) внутри ТЦК. При этом пострадали шесть человек, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. В здании военкомата выбило окна.

До этого на Украине застрелили сотрудника военкомата, конвоировавшего мобилизованных.

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